Стало известно имя украинского военного, который 18 марта погиб под Горловкой

19 марта, 2021, 09:19

В бою под Горловкой погиб 55-летний командир отделения Виктор Пасека из Хмельницкой области

Личность павшего назвал Красиловский районный территориальный центр комплектации и социальной поддержки, передает " Новинарня ".

"18.03.2021 года получил кульйове смертельное ранение в голову военнослужащий службы по контракту младший сержант Пасека Виктор Степанович, 08.06.1965 года рождения. Жил: Хмельницкая область, Каменец-Подольский район, с. Мончинцы. В настоящее время проводятся мероприятия по эвакуации тела младшего сержанта Пасеки В.С. в безопасное место ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 18 марта около 12:00, представителями ВС РФ был открыт огонь из стороны оккупированного города Горловка по позициям взводного опорного пункта воинской части А3892 возле н.п. Южное, с применением крупнокалиберных пулеметов (50 очередей), гранатометов АГС-17 (40 гранат), РПГ-7 (10 выстрелов), СПГ-9 (10 выстрелов), минометов калибра 82 мм (8 мин) и 120 мм (4 мины ).

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