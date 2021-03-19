Стало известно, кто возглавит Центр по борьбе с фейками

19 марта, 2021, 18:22

19 марта в Минкульте объявили, что Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности возглавит советник главы МИДа по противодействию информационным угрозам Любовь Цибульская

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Среди основных направлений ее работы - исследование российской дезинформации, изучение основных нарративов российской пропаганды и механизмов их влияния на аудитории, изучение российских информационных операций в Украине и на Западе", - рассказали в Минкульте.

Как отметили в министерстве, презентация направлений деятельности и программ Центра борьбы с фейками запланирована на конец марта 2021 года.

"Я хочу ... помочь государству со стратегическими коммуникациями - четкими, понятными и скоординированными. Отдельной своей задачей вижу постоянное информирование не только украинской, но и международной общественности об агрессии России и работе над ужесточением санкций против агрессора", - отметила Цибульская.

Справка: Ранее Любовь Цибульская работала на ряде украинских телеканалов как журналистка, редактор, сценаристка. Была советником по стратегическим коммуникациям Начальника Генерального Штаба ВСУ, руководителем пресс-службы вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции. Сейчас Любовь Цибульская - руководитель Группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиацентра. Среди основных направлений ее работы - исследование российской дезинформации, изучение основных нарративов российской пропаганды и механизмов их влияния на аудитории, изучение российских информационных операций в Украине и на Западе. Также она является советницей по противодействию информационным угрозам министра иностранных дел Украины Дмитрии Кулебы.

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