Стало известно, кто возглавит Центр по борьбе с фейками
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
"Среди основных направлений ее работы - исследование российской дезинформации, изучение основных нарративов российской пропаганды и механизмов их влияния на аудитории, изучение российских информационных операций в Украине и на Западе", - рассказали в Минкульте.
Как отметили в министерстве, презентация направлений деятельности и программ Центра борьбы с фейками запланирована на конец марта 2021 года.
"Я хочу ... помочь государству со стратегическими коммуникациями - четкими, понятными и скоординированными. Отдельной своей задачей вижу постоянное информирование не только украинской, но и международной общественности об агрессии России и работе над ужесточением санкций против агрессора", - отметила Цибульская.
Справка: Ранее Любовь Цибульская работала на ряде украинских телеканалов как журналистка, редактор, сценаристка. Была советником по стратегическим коммуникациям Начальника Генерального Штаба ВСУ, руководителем пресс-службы вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции. Сейчас Любовь Цибульская - руководитель Группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиацентра. Среди основных направлений ее работы - исследование российской дезинформации, изучение основных нарративов российской пропаганды и механизмов их влияния на аудитории, изучение российских информационных операций в Украине и на Западе. Также она является советницей по противодействию информационным угрозам министра иностранных дел Украины Дмитрии Кулебы.
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