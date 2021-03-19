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Espreso.tvМирСпецслужбы Болгарии задержали группу российских шпионов

Спецслужбы Болгарии задержали группу российских шпионов

Спецслужбы Болгарии провели секретную операцию, в результате которой задержали нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России

Об этом сообщает BNT.

Один из подозреваемых поймали на автотрассе "Тракия", ведущей из Софии в Пловдив. Для этого полиция устроила проверку документов у всех людей, выезжавших из столицы.

По предварительным данным, россиян среди задержанных нет. Как утверждают болгарские СМИ, речь идет о группе государственных чиновников, имевших доступ к секретной информации.

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