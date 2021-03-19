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Espreso.tvОбществоСпецборт доставил семерых тяжелораненых военнослужащих из Днепра в Киев, - АрмияИнформ

Спецборт доставил семерых тяжелораненых военнослужащих из Днепра в Киев, - АрмияИнформ


фото: АрміяІнформ
Отмечается, что в больнице города Днепра состояние военных стабилизировали для дальнейшей эвакуации в Киев, где им окажут специализированную помощь

Об этом сообщает АрмияИнформ .

Санитарный борт Ан-26 совершил плановую эвакуацию из Днепра в Киев семерых больных и раненых военнослужащих, нуждающихся в специализированном лечении.

После эвакуации из района проведения боевых действий военнослужащие проходили лечение в Днепре, где врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу оказания медицинской помощи в Киеве.

"Сегодня состоялась аэромедицинская эвакуация семерых пациентов - двух раненых, двух травмированных и трех больных. Всех их направили в госпиталь в городе Киеве", - отметил начальник медицинской службы Военно-медицинского клинического центра Восточного региона Анатолий Иващенко.

По его словам, все семеро военных находятся в стабильном состоянии, им оказана квалифицированная медицинская помощь, проведены необходимые хирургические вмешательства. Пациенты подготовлены к дальнейшему лечению и реабилитации.

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