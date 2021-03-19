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Спасатели предупредили о снеголавинной опасности на Львовщине и в Карпатах

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили об опасности снежных лавин в среднегорье Львовской, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей

Об этом передает пресс-служба ГСЧС в Telegram .

19-21 марта в среднегорье Львовской, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

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