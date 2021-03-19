Спасатели предупредили о снеголавинной опасности на Львовщине и в Карпатах
19 марта, 2021, 15:54
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили об опасности снежных лавин в среднегорье Львовской, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей
Об этом передает пресс-служба ГСЧС в Telegram .
19-21 марта в среднегорье Львовской, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).
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