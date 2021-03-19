19 марта, 2021, 19:30

Совет национальной безопасности и обороны ввел максимальные санкции против 19 компаний, владеющих лицензиями на использование недр

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга 19 марта.

"Принято решение о санкциях именно в контексте недропользования", - отметил Данилов.

Данилов отметил, что недра принадлежат украинскому народу - это закреплено в Конституции. Однако аудит показал, что в основном наши недра принадлежат "народу", который "живет то ли на Виргинских островах, то ли на других островных государствах".

СНБО проведет аудит всех без исключения разрешений, выданных в отрасли с 1994 года.

Список подсанкционных компаний: "Геоконнект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бест ойл компании" , "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Эйджин марка", "Экогазальянс", "Эпивал энерджи", "Юнол Ойл", "Профиннафт", "Бестгеотек".

В целом к компаниям применен максимальное вид санкций, которые может применить Украина и СНБО.

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