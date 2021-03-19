СНБО ввел максимальные санкции против Януковича, Азарова, Курченко и ряда других высокопоставленных беглецов, - Данилов
19 марта, 2021, 19:35
Совет нацбезопасности ввел персональные санкции против экс-президента Виктора Януковича и других высокопоставленных чиновников
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов на брифинге, передает Еспресо.TV .
В списке оказались:
- Абисов Сергей - так называемый экс-глава МВД РФ в оккупированном Крыму;
- Азаров Николай Янович - экс-премьер Украины;
- Аксенов Сергей - "глава" правительства в оккупированном Крыму;
- Бобков Александр - экс-нардеп Рады от Партии регионов;
- Грицай Валерий - самопровозглашенный заместитель главы полиции Крыма;
- Затулин Константин - депутат Госдумы, украинофоб;
- Зима Петр - начальник управления СБ Украины в Севастополе, перешел на сторону оккупантов;
- Иванцов Андрей - экс-заместитель министра внутренних дел Крыма;
- Кирилин Олег - самопровозглашенный заместитель министра внутренних дел Крыма;
- Колесниченко Вадим - экс-нардеп от Партии регионов;
- Константинов Владимир - глава оккупационного парламента Крыма;
- Курченко Сергей - олигарх, "кошелек Януковича";
- Кусюк Сергей - экс-беркутовец, которого обвиняют в расстреле Майдана, бежал в РФ;
- Лебедев Павел - экс-министр обороны Украины;
- Пасечник Леонид - глава террористов "ЛНР";
- Поддубов Александр - крымский предатель, после оккупации возглавил оккупационное управление МВД РФ в Севастополе;
- Поклонская Наталья - крымский прокурор - колаборантка;
- Пшонка Виктор - экс-генпрокурор Украины;
- Саламатин Дмитрий - экс-министр обороны Украины.
- Соркин Игорь - экс-глава НБУ, "кассир семьи Януковича";
- Табачник Дмитрий - экс-министр образования;
- Ткаченко Николай;
- Федорян Николай - бывший заместитель начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым, подозревается в госизмене;
- Фиськов Николай - экс-глава ГАИ ГУ МВД в Луганской области;
- Черепицкий Александр - бывший заместитель министра обороны, 2010-11 годы;
- Чечеримова Ольга - экс-руководитель службы кадрового обеспечения МВД Украины в Крыму;
- Янукович Виктор - экс-президент Украины.
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