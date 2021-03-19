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СНБО ввел максимальные санкции против Януковича, Азарова, Курченко и ряда других высокопоставленных беглецов, - Данилов


фото: РНБО
Совет нацбезопасности ввел персональные санкции против экс-президента Виктора Януковича и других высокопоставленных чиновников

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов на брифинге, передает Еспресо.TV .

В списке оказались:

  • Абисов Сергей - так называемый экс-глава МВД РФ в оккупированном Крыму;
  • Азаров Николай Янович - экс-премьер Украины;
  • Аксенов Сергей - "глава" правительства в оккупированном Крыму;
  • Бобков Александр - экс-нардеп Рады от Партии регионов;
  • Грицай Валерий - самопровозглашенный заместитель главы полиции Крыма;
  • Затулин Константин - депутат Госдумы, украинофоб;
  • Зима Петр - начальник управления СБ Украины в Севастополе, перешел на сторону оккупантов;
  • Иванцов Андрей - экс-заместитель министра внутренних дел Крыма;
  • Кирилин Олег - самопровозглашенный заместитель министра внутренних дел Крыма;
  • Колесниченко Вадим - экс-нардеп от Партии регионов;
  • Константинов Владимир - глава оккупационного парламента Крыма;
  • Курченко Сергей - олигарх, "кошелек Януковича";
  • Кусюк Сергей - экс-беркутовец, которого обвиняют в расстреле Майдана, бежал в РФ;
  • Лебедев Павел - экс-министр обороны Украины;
  • Пасечник Леонид - глава террористов "ЛНР";
  • Поддубов Александр - крымский предатель, после оккупации возглавил оккупационное управление МВД РФ в Севастополе;
  • Поклонская Наталья - крымский прокурор - колаборантка;
  • Пшонка Виктор - экс-генпрокурор Украины;
  • Саламатин Дмитрий - экс-министр обороны Украины.
  • Соркин Игорь - экс-глава НБУ, "кассир семьи Януковича";
  • Табачник Дмитрий - экс-министр образования;
  • Ткаченко Николай;
  • Федорян Николай - бывший заместитель начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым, подозревается в госизмене;
  • Фиськов Николай - экс-глава ГАИ ГУ МВД в Луганской области;
  • Черепицкий Александр - бывший заместитель министра обороны, 2010-11 годы;
  • Чечеримова Ольга - экс-руководитель службы кадрового обеспечения МВД Украины в Крыму;
  • Янукович Виктор - экс-президент Украины.

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