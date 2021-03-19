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СНБО не готовит санкций против Порошенко, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны не рассматривает введение санкций против пятого президента Украины Петра Порошенко и экс первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает Еспресо.TV .

Он пояснил, что сначала документы должны поступить от одного из пяти субъектов: Кабинета министров, президента, Верховной Рады, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины.

"Пока таких документов в аппарат СНБО не поступало", - добавил Данилов.

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