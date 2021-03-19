СБУ в Днепре заблокировала деятельность конвертационного центра с оборотом в сотни миллионов гривен

19 марта, 2021, 10:08

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность днепровского конвертационного центра с оборотом в сотни миллионов гривен

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, СБУ заблокировала в Днепре деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов гривен. Организаторы минимизировали налоги для ряда предприятий региона, что нанесло ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах.

По предварительной версии следствия, сделку организовал представитель местного бизнеса. Клиентами были почти тридцать днепровских предприятий, среди которых и государственные.

Злоумышленники вносили неправдивые сведения в Единый реестр налогоплательщиков через фиктивные фирмы. Таким образом проводилась ряд искусственных бестоварных операций. Предварительно установлено, что общий оборот "конверта" составлял несколько сотен миллионов гривен. Действия злоумышленников нанесли убытки госбюджета в особо крупных размерах.

В ходе одиннадцати обысков правоохранители изъяли более 1 млн грн, бухгалтерскую документацию, печати фиктивных фирм и государственных предприятий, компьютерную технику с черной бухгалтерией.

В пресс-службе отметили, что сейчас правоохранители устанавливают для привлечения к ответственности всех участников сделки.

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