СБУ в Днепре заблокировала деятельность конвертационного центра с оборотом в сотни миллионов гривен
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, СБУ заблокировала в Днепре деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов гривен. Организаторы минимизировали налоги для ряда предприятий региона, что нанесло ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах.
По предварительной версии следствия, сделку организовал представитель местного бизнеса. Клиентами были почти тридцать днепровских предприятий, среди которых и государственные.
Злоумышленники вносили неправдивые сведения в Единый реестр налогоплательщиков через фиктивные фирмы. Таким образом проводилась ряд искусственных бестоварных операций. Предварительно установлено, что общий оборот "конверта" составлял несколько сотен миллионов гривен. Действия злоумышленников нанесли убытки госбюджета в особо крупных размерах.
В ходе одиннадцати обысков правоохранители изъяли более 1 млн грн, бухгалтерскую документацию, печати фиктивных фирм и государственных предприятий, компьютерную технику с черной бухгалтерией.
В пресс-службе отметили, что сейчас правоохранители устанавливают для привлечения к ответственности всех участников сделки.
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