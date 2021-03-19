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Espreso.tvОбществоРоссия развернула машину противодействия Крымской платформе, - Кулеба

Россия развернула машину противодействия Крымской платформе, - Кулеба


фото: Скрін з відео
Россия пытается подорвать доверие к Крымской платформы и помешать участвовать в ней представителям других государств

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает ТСН.

Он подчеркнул, что "нарастают эмоции, иногда даже истерические, в Москве, где развернута уже машина по противодействию Крымской платформе".

По словам Кулебы, перед этой машиной стоит две задачи - "дискредитировать саму идею Крымской платформы, говорить, что это не то, это декларации, ничего не получится, а также предотвратить участие представителей других стран в саммите Крымской платформы. Над этим Россия уже работает" .

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