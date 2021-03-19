Россия развернула машину противодействия Крымской платформе, - Кулеба
19 марта, 2021, 07:59
Россия пытается подорвать доверие к Крымской платформы и помешать участвовать в ней представителям других государств
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает ТСН.
Он подчеркнул, что "нарастают эмоции, иногда даже истерические, в Москве, где развернута уже машина по противодействию Крымской платформе".
По словам Кулебы, перед этой машиной стоит две задачи - "дискредитировать саму идею Крымской платформы, говорить, что это не то, это декларации, ничего не получится, а также предотвратить участие представителей других стран в саммите Крымской платформы. Над этим Россия уже работает" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти