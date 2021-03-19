Растаможивание автомобилей в Украине станет доступным в приложении "Дія", стоимость снизиться на 30%, - ОПУ

19 марта, 2021, 18:51

В Украине растаможивание автомобилей будет доступно через портал государственных услуг "Дія"

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам заседания Национального совета реформ.

Отмечается, что Национальный совет реформ рассмотрел вопрос внедрения новой модели растаможивания автомобилей.

"Через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 тыс. автомобилей. В результате манипулирования со стоимостью транспортных средств в карманах взяточников оседает примерно $150 млн, а потери бюджета достигают $300-400 млн. Поэтому предлагается предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям ", - говорится в сообщении.

Как сообщается, растаможить транспортное средство будет возможно через портал государственных услуг "Дія". Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможивания легковых автомобилей будет уменьшена на 30%.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении проекты законов №4643-д и №4644-д по изменению формулы расчета акциза и введению правил для владельцев, которые не растаможили авто вовремя.

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