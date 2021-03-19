Рада предварительно поддержала реструктуризации валютных ипотек

19 марта, 2021, 14:47

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №4475, якй предусматривает реструктуризацию ипотечных кредитов, предоставленных в иностранной валюте

Проект закона в первом чтении поддержали 265 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, одной из причин необходимости принятия этого закона является резкий рост стоимости валюты после 2014 года.

Законопроект предлагает конвертировать валютные обязательства в гривну. Ожидается, что реструктуризация будет проходить по курсу, который рассчитывается как среднее значение между курсом иностранной валюты, установленному НБУ на день заключения договора, и курсом, установленным на день проведения реструктуризации.

Кроме того, документом предлагается отменить пени и неустойки, начисленные до реструктуризации, а те, что были уже оплачены - зачислить на погашение «тела» кредита и процентов за пользование им.

Отмечается, что реструктуризация валютных обязательств будет проводиться в случае, если залоговое жилье является единственным жильем заемщика, такое жилье используется как место постоянного проживания или является объектом незавершенного жилищного строительства, при условии, что у заемщика или поручителя в собственности нет другого жилья, или они были приобретенное полностью или частично за кредитные средства. При этом площадь жилья не должна превышать 140 кв. м для квартиры и 250 кв. м для жилого дома. Также на 1 января за заемщиком не должно быть просроченной задолженности, кроме по уплате неустойки и других платежей, или протрочена задолженность, возникшая до 1 января 2014 года, была погашена до дня реструктуризации.

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