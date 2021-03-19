Рада поддержала введение наказания коллекторов за незаконное давление на должников

19 марта, 2021, 14:18

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №4241 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности"

Закон во втором чтении поддержали 274 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Согласно пояснительной записке к проекту закона, законопроект, в частности, дает определение таких терминов как "урегулирования просроченной задолженности" и "коллекторская компания".

Документ обязывает коллекторские компании соблюдать требования к этического поведения и правил взаимодействия с должником. Кроме того, банки будут обязаны информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности, а также контролировать деятельность коллекторов и давать рекомендации по устранению нарушений. Банки также обяжут расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае нарушения им требований к этического поведения, если таковые произошли дважды или чаще в год.

Согласно законопроекту, надзор за коллекторскими компаниями будет осуществлять Национальный банк Украины. В частности, регулятор сможет устанавливать дополнительные требования по взаимодействию с потребителями, штрафовать компании-нарушители и исключать их из Реестра коллекторских компаний.

В то же время, коллекторы будут обязаны соблюдать требования этического поведения при взаимодействии с потребителем. Документ, в частности, устанавливает исчерпывающий перечень средств разрешенной взаимодействия с должником и ограничивает максимальную частоту такого взаимодействия. За нарушение этих требований коллекторы могут быть наказаны штрафом или исключением из реестра с последующим запретом на ведение такой деятельности.

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