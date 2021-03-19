Рада одобрила законопроект об освобождении производителей вакцин от ответственности за возможные риски
Об этом передает Еспресо.TV .
236 народных депутатов проголосовали за закон "О внесении изменений в Закон Украины " О лекарственных средствах " относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства".
Законопроект вносит изменения в ЗУ "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательство.
С учетом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины против COVID-19, которые используются в пределах разрешения на экстренное применение для борьбы с пандемией, участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате их применения.
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Документ принят для обеспечения возможности получения Украиной вакцины в рамках механизма COVAX.
Также от ответственности будут освобождены медработники, которые проводили прививки, если они действовали согласно инструкции производителя иммунобиологических препаратов.
"Медицинские работники, проводящие прививки, освобождаются от ответственности в случае, если они действуют согласно инструкции о применении вакцин от COVID-19. Кроме того, правительству поручается в двухнедельный срок разработать нормативно-правовые акты, которые позволят государству оплачивать компенсации гражданам при возникновения осложнений от вакцинации ", - заявил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
- Напомним, глава Минздрава заявил, что до конца марта Украина ожидает 1,5 млн доз вакцины против COVID-19 Covishield и 700 тыс. доз Sinovac, в апреле - поставки 600-700 тыс. доз инициативы COVAX и 1,2 млн доз вакцины Sinovac.
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