Работники Укрзализныци через две недели планируют забастовку с полной остановкой перевозок
Об этом в Facebook сообщила председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая занимается проверкой и оценкой состояния Укрзализныци, Юлия Гришина.
По словам Гришиной во время проведения очередного заседания ВСК состоялась встреча с профсоюзами железнодорожников для заслушивания проблемных вопросов трудового коллектива Укрзализныци. При этом две из трех профсоюзов не появились.
"Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает", - написала она.
Гришина также отметила, что уволенный накануне председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак не смог присутствовать на заседании из-за больничного в связи с получением положительного результата теста на COVID-19, о чем сообщил членам ВСК заранее.
Кроме того, Гришина сообщила, что из-за медленного получения информации от правоохранителей, ВСК приняла решение пригласить на следующее заседание руководителей Офиса генерального прокурора, Государственного бюро расследований, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро.
Главным общим вопросам, по ее словам, будет "почему до сих под ни одно должностное лицо не понесла ответственность за критическое состояние УЗ".
- Напомним, 27 января Верховная Рада поддержала создание следственной комиссии для расследования коррупции на Укрзализныце.
- Впоследствии председатель правления Укрзализныци Жмак заявил , что временная следственная комиссия Рады направила запрос в Кабмин по оценке компетентности правления компании "не дождавшись ответа УЗ".
- После этого стало известно, что наблюдательный совет Укрзализныци просила Кабмин уволить Жмака с должности председателя правления.
- Правительство 17 марта согласовал увольнение Жмака с должности.
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