Работники Укрзализныци через две недели планируют забастовку с полной остановкой перевозок

19 марта, 2021, 11:34

Работники Укрзализныци через две недели планируют масштабную забастовку с остановкой всех видов перевозок

Об этом в Facebook сообщила председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая занимается проверкой и оценкой состояния Укрзализныци, Юлия Гришина.

По словам Гришиной во время проведения очередного заседания ВСК состоялась встреча с профсоюзами железнодорожников для заслушивания проблемных вопросов трудового коллектива Укрзализныци. При этом две из трех профсоюзов не появились.

"Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает", - написала она.

Гришина также отметила, что уволенный накануне председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак не смог присутствовать на заседании из-за больничного в связи с получением положительного результата теста на COVID-19, о чем сообщил членам ВСК заранее.

Кроме того, Гришина сообщила, что из-за медленного получения информации от правоохранителей, ВСК приняла решение пригласить на следующее заседание руководителей Офиса генерального прокурора, Государственного бюро расследований, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро.

Главным общим вопросам, по ее словам, будет "почему до сих под ни одно должностное лицо не понесла ответственность за критическое состояние УЗ".

Напомним, 27 января Верховная Рада поддержала создание следственной комиссии для расследования коррупции на Укрзализныце.

Впоследствии председатель правления Укрзализныци Жмак заявил , что временная следственная комиссия Рады направила запрос в Кабмин по оценке компетентности правления компании "не дождавшись ответа УЗ".

После этого стало известно, что наблюдательный совет Укрзализныци просила Кабмин уволить Жмака с должности председателя правления.

Правительство 17 марта согласовал увольнение Жмака с должности.

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