"Шахтер" нашел способ избавиться от бразильца

19 марта, 2021, 15:46

Футболистом донецкого "Шахтера" Маркосом Сиприано заинтересовался бразильский "Интернасьональ"

Об этом сообщает Revista Colorada .

Руководство "Шахтера" готово отдать 22-летнего Сиприано в аренду с правом выкупа за 2 млн евро. "Интернасьональ" использует другого игрока "горняков", Тайсона, чтобы склонить полузащитника к трансферу в Бразилию.

Маркос Сиприано перешел в донецкий "Шахтер" летом 2018 года из бразильского "Сан-Паулу" за 1 млн евро. С тех пор провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста действует до лета 2023 года.

4 февраля сообщалось, что Анатолий Трубин попал в сферу интересов итальянского "Лацио" .

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