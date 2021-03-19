"Шахтер" нашел способ избавиться от бразильца
19 марта, 2021, 15:46
Футболистом донецкого "Шахтера" Маркосом Сиприано заинтересовался бразильский "Интернасьональ"
Об этом сообщает Revista Colorada .
Руководство "Шахтера" готово отдать 22-летнего Сиприано в аренду с правом выкупа за 2 млн евро. "Интернасьональ" использует другого игрока "горняков", Тайсона, чтобы склонить полузащитника к трансферу в Бразилию.
Маркос Сиприано перешел в донецкий "Шахтер" летом 2018 года из бразильского "Сан-Паулу" за 1 млн евро. С тех пор провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста действует до лета 2023 года.
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