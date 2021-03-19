"Рожденные в Украине до 18 лет будут получать деньги от пользования недрами": Зеленский анонсировал экономический паспорт украинца
19 марта, 2021, 21:45
Президент Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца
Об этом он заявил в видеообращении на Facebook.
По словам Зеленского, украинская власть вскоре представит механизм для воплощения в жизнь этой инициативы.
"По нему все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины. Они будут накапливаться на их персональном депозитном счету в банке. И после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", - сказал он.
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