"Рожденные в Украине до 18 лет будут получать деньги от пользования недрами": Зеленский анонсировал экономический паспорт украинца

По словам Зеленского, украинская власть вскоре представит механизм для воплощения в жизнь этой инициативы.

Об этом он заявил в видеообращении на Facebook.

"По нему все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины. Они будут накапливаться на их персональном депозитном счету в банке. И после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", - сказал он.