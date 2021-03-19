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Espreso.tvОбщество"Мы, литовцы, дальше твердо говорим: Крым - это Украина!": Президент Литвы Науседа обратился к нардепам Рады на украинском

"Мы, литовцы, дальше твердо говорим: Крым - это Украина!": Президент Литвы Науседа обратился к нардепам Рады на украинском


фото: reuters
19 марта президент Литвы сорвал овации народных избранников, произнеся речь об общем прошлом и будущем Литвы и Украины
Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил с трибуны Верховной Рады, передает Еспресо.TV .
 
"Уважаемые депутаты Верховной Рады, дорогие братья и сестры украинцы, я прибыл в вашу страну с известием дружбы и сотрудничества. Обращаюсь к Вам на давнем и достойном языке, который долго преследовался, позже его уничтожали, однако не уничтожили. Надеюсь, что слова, которые я сегодня скажу помогут нам проложить пути к общему будущему. Мы всегда сможем опираться на свое общее прошлое. Тридцать лет назад, когда Литва защищала свою свободу во время кровавых январских событий украинские добровольцы спешили на помощь бок о бок с героями нашей свободы. И мы , литовцы, каждый раз были рядом, когда народ Украины становился на защиту своего достоинства. Много веков до этого мы были рядом друг друга и даже имели общее государство - мы торговали, вели культурный обмен. Наши народы совместно защищали дорогие для Европейской цивилизации стоимости - уважение верховенства права, свободу человека и демократии. Литовско-украинский общность проявлено в общих героях. Неслучайно, именно здесь, в Киеве, скончался победитель битвы под Оршей Константин Острожский, а в Остроге - герой Хотина Ян Карл Ходкевич. И хотя прошло семь лет от российской агрессии, которая разрушила международный порядок и согласие в Европе, мы, литовцы, дальше твердо говорим: Крым - это Украина! ", - сказал литовский глава государства.

Гитанас Науседа добавил, что Литва осуждает не законные действия России и поддерживает украинскую платформу по деоккупации - Крымскую платформу.

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