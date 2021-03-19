"Месяц культурной дипломатии": в Википедию добавили 817 статей об Украине на 44 языках, - МИД

19 марта, 2021, 23:10

С 10 февраля по 10 марта 2021 года в рамках "Месяца культурной дипломатии Украины" в Википедии добавили 817 новых статей об Украине

Об этом сообщает пресс-служба МИДа Украины .

"Благодаря этому проекту в Википедии появились сотни новых статей на разных языках об Украине, ее культуре, достижениях и потенциале. Люди во всем мире смогут узнать что-то новое о нашей стране. Убежден, что это побудит многих из них впоследствии посетить Украину, учиться в ней или инвестировать в нее. Мы обязательно будем развивать успех этого проекта и в дальнейшем ", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В рамках кампании #UkraineEverywhere 172 пользователя и пользовательницы создали не менее 817 новых статей на украинском и иностранных языках.

В частности на новых языках была создана статья "Многая лета" и "Борщ" (на языке малаялам, Индия), а также статью "Расстрелянное возрождение" - на китайском, на многих языках пополнили и создали статьи о бренде Украины - Ukraine NOW, об известных украинских фильмах последних лет - про Атлантиду, Донбасс, о режиссере Дзиге Вертове и писательнице Софию Яблонской.

"Для Украинского института важно, чтобы культура становилась объединяющей силой и помогала строить связи Украины с миром. В этом проекте нам в очередной раз удалось это сделать. К Месяцу культурной дипломатии Украины присоединились участники из десятков стран мира, среди которых - опытные корреспонденты Википедии , которые интересуются Украиной, зарубежные украинцы, студенты, преподаватели университетов. " - сказал генеральный директор Украинского института Владимир Шейко.

Всего в рамках кампании #UkraineEverywhere были созданы статьи на 44 языках, больше всего добавленных и доработанных статей на португальском, английском, французском языках, много редактирования было сделано на персидском языке, добавлены статьи на арабском, японском и китайском языках.

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