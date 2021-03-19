"Манчестер Юнайтед" победил "Милан" в центральном матче Лиги Европы

19 марта, 2021, 00:05

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы итальянский "Милан" проиграл английскому "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первый матч команд, который состоялся в Манчестере, завершился ничьей (1: 1). В сегодняшней встрече у "Милана" было преимущество в виде забитого мяча на выезде, но "россонери" не сумели этим воспользоваться.

Единственный гол в матче забил французский хавбек Погба. Французский хавбек эффектно переиграл Джанлуиджи Доннарумму во время суматохи в штрафной "Милана". 1: 0 - "Манчестер Юнайтед" идет дальше.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало трансляции в 14:00.

Лига Европы

1/8 финала. Ответный матч

18 марта

"Милан" (Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0: 1

Первый матч - 1: 1

Гол: Погба, 49