"Манчестер Юнайтед" победил "Милан" в центральном матче Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Первый матч команд, который состоялся в Манчестере, завершился ничьей (1: 1). В сегодняшней встрече у "Милана" было преимущество в виде забитого мяча на выезде, но "россонери" не сумели этим воспользоваться.
Единственный гол в матче забил французский хавбек Погба. Французский хавбек эффектно переиграл Джанлуиджи Доннарумму во время суматохи в штрафной "Милана". 1: 0 - "Манчестер Юнайтед" идет дальше.
Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало трансляции в 14:00.
Лига Европы
1/8 финала. Ответный матч
18 марта
"Милан" (Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0: 1
Первый матч - 1: 1
Гол: Погба, 49
- 18 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" проиграл римской "Роме".
- Лондонский "Арсенал" дома проиграл афинском "Олимпиакосу" , но вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- После этого в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанскому "Вильярреалу" .
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