"Красная" зона карантина: Киев пока не прекратит движение общественного транспорта
19 марта, 2021, 14:21
В столице пока не будут прекращать работу общественного транспорта из-за попадания в "красную" зону карантина. Укрзализныця также пока не прекращала продажу билетов в города
Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь Киевского городского головы Оксана Зиновьева.
"Пока все без изменений (прекращение движения транспорта в Киеве - ред.). Как будут - сообщим", - отметила она.
Также сейчас на сайте Укрзализныци не сообщается но не анонсируют прекращения посадки / высадки пассажиров в Киеве и отмены продажи билетов.
- Напомним, 19 марта Киев переведены из "оранжевой" до "красной" зоны эпидемической опасности. С 20 марта будут усилены карантинные ограничения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти