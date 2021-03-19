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"Красная" зона карантина: Киев пока не прекратит движение общественного транспорта


фото: reuters
В столице пока не будут прекращать работу общественного транспорта из-за попадания в "красную" зону карантина. Укрзализныця также пока не прекращала продажу билетов в города

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь Киевского городского головы Оксана Зиновьева.

"Пока все без изменений (прекращение движения транспорта в Киеве - ред.). Как будут - сообщим", - отметила она.

Также сейчас на сайте Укрзализныци не сообщается но не анонсируют прекращения посадки / высадки пассажиров в Киеве и отмены продажи билетов.

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