"Красная" зона карантина: Киев пока не прекратит движение общественного транспорта

19 марта, 2021, 14:21

В столице пока не будут прекращать работу общественного транспорта из-за попадания в "красную" зону карантина. Укрзализныця также пока не прекращала продажу билетов в города

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь Киевского городского головы Оксана Зиновьева.

"Пока все без изменений (прекращение движения транспорта в Киеве - ред.). Как будут - сообщим", - отметила она.

Также сейчас на сайте Укрзализныци не сообщается но не анонсируют прекращения посадки / высадки пассажиров в Киеве и отмены продажи билетов.

Напомним, 19 марта Киев переведены из "оранжевой" до "красной" зоны эпидемической опасности. С 20 марта будут усилены карантинные ограничения.

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