"Должны запустить в этом году автомобильное движение": Кличко показал ход строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода

19 марта, 2021, 19:17

Строительство Подольско-Воскресенского моста вышло на финальную стадию. Планируют запустить в этом году автомобильное движение

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

"Вызовы есть, мы их преодолеваем. Ключевая задача - чтобы строительство не остановилось. И мы все для этого делаем. Ибо, хотя пандемия и внесла свои коррективы, мы должны запустить в этом году автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу!" - отметил Кличко.

По его словам, в конце весны будет готов заезд на Подольско-Воскресенский мост с Верхнего Вала.

"Выполнен уже большой объем работ. Мы вышли на финальную стадию строительства. В конце весны будет готов заезд на Подольско-Воскресенский мост с Верхнего Вала. Там сегодня вручную перекладывают электрические кабели и сети коммуникаций. Поскольку в данном месте это практически ювелирная работа", - добавил он.

Кличко также продемонстрировал видео о том, как идут работы по строительству мостового перехода.

"Хочу сообщить: на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, работы продолжаются. Подчеркну, когда мы говорим об этом объекте, то речь идет не только о мосте через Днепр. А о комплексе мостов и эстакад, соединяющих Подол, Воскресенский массив и жилой массив Троещину. Комплекс рассчитан в том числе и под движение метро, тоннели и станции метрополитена ", - отметил мэр.

Продолжается также монтаж шумозащитных и барьерных ограждений на объекте, строительство тоннелей метрополитена и насыпи под конструкции метро и дорожное покрытие на территории Русановских садов. Арочный мост через реку Днепр уже установили в проектное положение. Ванты натянуты. Вскоре начнут демонтаж временных опор.

"Работы продолжаются и на Левом берегу, где обустраивают насыпь. Они были затянуты из-за блокирования жителями Русановских садов проезда строительного транспорта. Сейчас, чтобы не обострять ситуацию, мы пошли другим - к сожалению, более сложным и затратным - путем. Песок доставляют баржами, затем - временными понтонами к месту строительства ", - отметил Кличко.

Мэр Киева отметил, что задержки в графике работ на объекте были вызваны и тем, что иностранные специалисты не могли приехать из-за ограничений, связанных с пандемией.

Сейчас работы продолжаются. На участках объекта работают около 30 единиц техники и более 100 специалистов. Общая длина всего комплекса - более 10 километров. Мостового перехода - более семи километров.

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