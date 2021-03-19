Путин хочет сохранить отношения с США несмотря ни на что, - Кремль о высказываниях Байдена

19 марта, 2021, 13:30

Россия будет стремиться сохранить отношения с США, даже после того, как президент Америки Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Газета.ру".

Также он заявил, что Россия не может не учитывать высказывания Байдена.

"Президент заявлял желание продолжать отношения несмотря ни на что, поскольку это в интересах стран и всего мира", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ждет ли мир новая "холодная" война.

Напомним, на этой неделе Байден назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.

Путин, в свою очередь, ответил на это детской поговоркой .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb