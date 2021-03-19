Путин хочет сохранить отношения с США несмотря ни на что, - Кремль о высказываниях Байдена
19 марта, 2021, 13:30
Россия будет стремиться сохранить отношения с США, даже после того, как президент Америки Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Газета.ру".
Также он заявил, что Россия не может не учитывать высказывания Байдена.
"Президент заявлял желание продолжать отношения несмотря ни на что, поскольку это в интересах стран и всего мира", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ждет ли мир новая "холодная" война.
Напомним, на этой неделе Байден назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.
Путин, в свою очередь, ответил на это детской поговоркой .
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