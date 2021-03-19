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Протесты в Мьянме: число погибших превысило 220


фото: reuters
В результате протестов в Мьянме, которые начались после военного переворота, погибли по меньшей мере 224 человека

Об этом сообщает Reuters.

Также сообщается, что 2258 человек арестовали, обвинили или осудили.

В четверг протестующие вышли на улицы в городе Натмаук, где родился национальный герой Аун Сан. Акции протеста прошли и в других городах.

В свою очередь силовики убивали и задерживали демонстрантов. Власти также ограничила работу Интернета, чтобы помешать протестующим организовываться.

  • Напомним, 1 февраля 2021 вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника.
  • Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.

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