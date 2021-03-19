Протесты в Мьянме: число погибших превысило 220

19 марта, 2021, 10:35

В результате протестов в Мьянме, которые начались после военного переворота, погибли по меньшей мере 224 человека

Об этом сообщает Reuters.

Также сообщается, что 2258 человек арестовали, обвинили или осудили.

В четверг протестующие вышли на улицы в городе Натмаук, где родился национальный герой Аун Сан. Акции протеста прошли и в других городах.

В свою очередь силовики убивали и задерживали демонстрантов. Власти также ограничила работу Интернета, чтобы помешать протестующим организовываться.

Напомним, 1 февраля 2021 вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника.

задержали президента Вин Мин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника. Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.

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