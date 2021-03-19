Промоутер заявил, что хочет провести следующий бой Усика в Киеве

19 марта, 2021, 16:16

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что хочет провести следующий бой Александра Усика в Киеве

Об этом сообщает IFL TV .

По словам Хирна, и он, и Усик стремятся провести бой в Киеве.

"Самая большая проблема на текущий момент - это распределение гонораров. Мне кажется, 80 на 20 - это то распределение гонорара, которое обсуждается, потому что они учитывают предыдущие гонорары. У меня был разговор с Усиком, - он хочет сделать бой в Киеве. Я бы с радостью сделал бой для Усика в Киеве. Я всегда хотел это осуществить. Конечно, Джо хочет поединка в Британии, но все равно будет рад поехать и в Киев. Организацию этого поединка нужно ускорить ", - заявил британский промоутер Эдди Хирн.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации), которым владеет британец Энтони Джошуа.

WBO санкционировала бой Усика за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джойса, чтобы сделать возможным поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри из Великобритании.

17 марта украинский боксер Александр Усик заявил, что отказался от предложения британца Джо Джойса о распределении гонораров в бою за титул WBO

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