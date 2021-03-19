Президент Литвы призвал Украину перестать покупать в Беларуси электроэнергию

19 марта, 2021, 11:58

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Украину перестать покупать электроэнергию, произведенную на Белорусской АЭС в Островце

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде Украины, сообщает Еспресо.TV .

По его словам, это российский проект, которым Кремль хочет увеличит свое энергетическое влияние.

"Позвольте мне добавить несколько слов об общие беспокойства, которые нам накинула опасная белорусская атомная станция. Строитель АЭС - Россия, не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния", - отметил президент Литвы.

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По словам Науседа, нарастающая хрупкость Беларуси является угрозой для интересов не только Литвы, но и Украины.

"Поэтому сегодня хочу публично попросить власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии по Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Отсровци", - отметил президент Литвы.

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