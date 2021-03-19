Пресс-секретарь Зеленского Мендель не будет вести передачу на канале "Дом"
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте телеканала "Дом".
Телеканал "Дом" запускает новую серию программ "Взгляд из Банковой", в которой главными действующими лицами выступают стейкхолдеры, связанные с Офисом президента.
Пионером стала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая согласилась специально для аудиторий канала с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей отвечать на вопросы как спикерка Президента и объяснять позицию власти по актуальным для наших зрителей тем.
"В следующих эпизодах серии программ" Взгляд из Банковой "запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти как приглашенных гостей или экспертов", - говорится в сообщении.
На Facebook-странице и YouTube-канале "Дом" 15 марта вышел пилотный выпуск программы "Взгляд из Банковой".
"С целью недопущения двойных трактовок участия Юлии Мендель или других приглашенных гостей и экспертов в проектах канала сообщаем, что пилотная версия, которая была представлена в социальных сетях 15 марта, имела целью привлечь внимание аудитории и получить обратную связь на указанный номер телефона ", - пояснили на телеканале.
Эфирный первый эпизод проекта "Взгляд из Банковой" выйдет в эфир телеканала "Дом" в воскресенье, 21 марта, в 20:05 по киевскому времени. На сайте телеканала можно следить за прямой трансляцией.
- Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель будет вести еженедельную передачу на телеканале "Дом", который транслируется на оккупированных территориях.
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