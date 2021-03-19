Потепление и мокрый снег: Наталья Диденко рассказала о погоде в выходные
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook .
20 марта в Украине местами небольшие мокрый снег и дождь.
21 марта - облаков станет меньше, солнца -больше, без существенных осадков.
Ветер из северного, северо-западного переходит в воскресенье в западный, юго-западный. В субботу даже будет слабым.
Температура воздуха 20 марта ожидается в большинстве областей Украины +2 °C ... +6 °C, на юге +4 °C ... +8 °C.
21 марта за счет прояснений потеплеет на 2-4 градуса.
20 марта в Киеве есть вероятность небольших осадков, облачно и днем не выше +3 °C ... +4 °C.
"Однако в воскресенье может из-за атмосферных кулис подмигнуть солнце, которое немного повысит температуру воздуха", - отметила пани Диденко.
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