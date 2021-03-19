Политолог: Из-за локдауна ОП потребует от Виталия Кличко отчет об использовании 6 млрд гривен медицинского бюджета Киева

19 марта, 2021, 15:03

Президент поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку разобраться со срывом вакцинации в Киеве, а также выяснять, почему Виталий Кличко перекладывает вину за введение локдауна на Кабмин

Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог Кирилл Сазонов.

"Над нами навис третий локдаун. Это означает, что Виталий Кличко не может справиться с эпидемиологической ситуацией в Киеве, а страдать будут миллионы киевлян", - написал он.

При этом, как пишет Сазонов, мэр Киева пытается переложить ответственность за локдаун на центральную власть.

"Самое интересное, что ответственность за введение непродуманного трехнедельного локдауна в столице Кличко пытается повесить на Кабмин. В Офисе Президента уже дали понять, что остановка работы киевских предпринимателей в условиях работы транспорта и ресторанов на вынос - идея бредовая. Они и понятно - это задело Зеленского, который системно поддерживает малый и средний бизнес", - пишет блогер.

Сазонов также отмечает, что медицинский бюджет Киева составляет 5,8 млрд гривен, в отличие, например, от Житомира, где на эти цели предусмотрено всего 100 млн. Тем не менее, имея в своем распоряжении такие большие средства Кличко не смог даже наладить действенную систему вакцинации.

"И это действительно интересный вопрос - почему ты, имея почти 6 млрд на медицину, обвиняешь в сложившейся тяжелой ситуации Кабмин? Мало того - если Кличко продолжит гнуть свое, в скором времени с него спросят еще и за аварийное состояние инфраструктуры, провал строительства метро, коррупцию и остальные провалы, которые известны всем киевлянам", - написал блогер.

Кроме того, что от Кличко могут потребовать отчет об использовании почти 6 млрд гривен медицинских средств, от него в Офисе Президента намерены также получить компенсации для представителей бизнеса, которые понесут существенные потери в течение трех недель локдауна.

"Ермак собирается потребовать от Кличко компенсацию потерь для культуры и креативных индустрий, которые больше всех страдают от карантина", - подчеркнул Сазонов.

Напомним, недавно сообщалось, что, несмотря на то, что вакцины были доставлены в Киев, вакцинировано было всего 650 медиков.