Подделывали паспорта для нелегалов: СБУ разоблачила подпольную типографию на Житомирщине

19 марта, 2021, 17:21

В Житомирской области СБУ заблокировала преступную группу, которая подделывала паспорта и другие документы, которыми незаконно легализовала иностранцев

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины заблокировала на Житомирщине деятельность организованной группировки, которая обеспечивало иностранцев фальшивыми документами для выезда в ЕС. Среди клиентов злоумышленников были нелегалы из стран с повышенной террористической угрозой", - говорится в сообщении.

Участники группы изготавливали в подпольной типографии поддельные паспорта граждан Украины для выезда за границу, а также документы строгой отчетности:

свидетельства о рождении ребенка;

водительские и пенсионные удостоверения;

аттестаты и дипломы об образовании;

техпаспорта на транспортные средства.

Стоимость "пакета" документов составляла $ 2 тыс. По оперативным данным, ежемесячно к дельцам обращались до десяти заказчиков.

Своим клиентам злоумышленники также предлагали "сопровождение" при оформлении документов для выезда за границу в подразделениях Государственной миграционной службы региона.

По предварительным данным следствия, противоправную схему наладил житель областного центра, который уже привлекался к ответственности за организацию незаконной переправки лиц через госграницу. К незаконной деятельности он также привлек двух сообщников.

Правоохранители задержали организатора группы в одном из местных отделений Государственной миграционной службы при попытке оформления для клиента "заграничных" документов.

Во время обысков в подпольной типографии и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили:

оборудование для изготовления поддельных паспортов;

штампы и печати госучреждений;

большое количество фальшивых документов;

компьютерную технику с базой заказчиков "услуг";

бланки и шаблоны документов;

Изъятые материалы и предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в схеме. Проверяется причастность к противоправной деятельности должностных лиц госучреждений.

Фото: ssu.gov.ua

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