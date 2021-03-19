Подделывали паспорта для нелегалов: СБУ разоблачила подпольную типографию на Житомирщине
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Служба безопасности Украины заблокировала на Житомирщине деятельность организованной группировки, которая обеспечивало иностранцев фальшивыми документами для выезда в ЕС. Среди клиентов злоумышленников были нелегалы из стран с повышенной террористической угрозой", - говорится в сообщении.
Участники группы изготавливали в подпольной типографии поддельные паспорта граждан Украины для выезда за границу, а также документы строгой отчетности:
свидетельства о рождении ребенка;
водительские и пенсионные удостоверения;
аттестаты и дипломы об образовании;
техпаспорта на транспортные средства.
Стоимость "пакета" документов составляла $ 2 тыс. По оперативным данным, ежемесячно к дельцам обращались до десяти заказчиков.
Своим клиентам злоумышленники также предлагали "сопровождение" при оформлении документов для выезда за границу в подразделениях Государственной миграционной службы региона.
По предварительным данным следствия, противоправную схему наладил житель областного центра, который уже привлекался к ответственности за организацию незаконной переправки лиц через госграницу. К незаконной деятельности он также привлек двух сообщников.
Правоохранители задержали организатора группы в одном из местных отделений Государственной миграционной службы при попытке оформления для клиента "заграничных" документов.
Во время обысков в подпольной типографии и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили:
оборудование для изготовления поддельных паспортов;
штампы и печати госучреждений;
большое количество фальшивых документов;
компьютерную технику с базой заказчиков "услуг";
бланки и шаблоны документов;
Изъятые материалы и предметы направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в схеме. Проверяется причастность к противоправной деятельности должностных лиц госучреждений.
Фото: ssu.gov.ua
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