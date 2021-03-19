Петр Порошенко: оппозиция - за вакцинацию, но у власти нет вакцин

19 марта, 2021, 16:26

Отсутствие необходимого количества вакцин в Украине из-за бездействия власти является единственной причиной срыва антиковиднои кампании. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко

Он отметил, что власть пытается переложить ответственность на оппозицию. Однако именно власть не обеспечила Украину достаточным количеством доз для массовой вакцинации.

"Я буду говорить о вакцинации. О лжи и беспомощность власти, которая пытается переложить с больной головы на здоровую. Они пытались заявить, что оппозиция против вакцинации. Запомните: оппозиция за вакцинацию и призывает всех ее проводить. А правда в том, что у власти нет вакцин ", - отметил Порошенко.

"Власть завезла лишь 500 тыс. вакцин, и если вы сейчас попытаетесь зарегистрироваться на портале "Дія", в лучшем случае вас откинут на 10-15 лет", - констатирует Петр Порошенко .

Он напомнил о многочисленных обещания власти по вакцинам.

" Владимир Зеленский заявил: "Украина будет среди первых стран, которые смогут закупить вакцины". Ложь. Министр здравоохранения Степанов обещал, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля. Ложь. Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что до конца февраля Украина получит 1 миллион доз вакцины AstraZeneca. Ложь. Ляшко утверждал, что Украина в феврале получит 117 тысяч доз вакцин Pfizer. По состоянию на 19 марта - ноль. Ложь ", - отметил пятый президент.

"Степанов заявил: " Мы ожидаем поставки "Коронавакс", по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех необходимых документов по эффективности". Ложь. Зеленский сказал: "Я буду сразу вакцинироваться, но не в первой волне, которая предназначена исключительно для медиков. Потому что это неправильно". Ложь ", - отметил Порошенко.

Он отметил, что, принимая закон о вакцинах 5247, необходимо прежде всего защитить людей.

"Мы не дадим им сейчас повода для того, чтобы оттянуть и отсрочить вакцинацию. Но мы требуем, чтобы этот закон в течение короткого промежутка времени усовершенствовали, защитив пациентов, возложив ответственность на Зеленского, Министерство здравоохранения и на правительство", - резюмирует Петр Порошенко.

Как известно, Петр Порошенко еще в прошлом году предложил комплексный антиковидний план . Лидер "Европейской Солидарности" потребовал немедленно прекратить разворовывание Коронавирусного фонда и направить все средства на обеспечение медучреждений, страхование медиков, массовое бесплатное тестирование граждан, поддержку предпринимателей. А также проведение массовой вакцинации, государственное регулирование цен на тесты, вакцины, лекарства от коронавируса и медицинские услуги. "Европейская Солидарность" также предлагала внести расходы на лечение ковида в налоговую скидку для граждан.