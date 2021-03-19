Петр Порошенко: оппозиция - за вакцинацию, но у власти нет вакцин
Он отметил, что власть пытается переложить ответственность на оппозицию. Однако именно власть не обеспечила Украину достаточным количеством доз для массовой вакцинации.
"Я буду говорить о вакцинации. О лжи и беспомощность власти, которая пытается переложить с больной головы на здоровую. Они пытались заявить, что оппозиция против вакцинации. Запомните: оппозиция за вакцинацию и призывает всех ее проводить. А правда в том, что у власти нет вакцин ", - отметил Порошенко.
"Власть завезла лишь 500 тыс. вакцин, и если вы сейчас попытаетесь зарегистрироваться на портале "Дія", в лучшем случае вас откинут на 10-15 лет", - констатирует Петр Порошенко .
Он напомнил о многочисленных обещания власти по вакцинам.
" Владимир Зеленский заявил: "Украина будет среди первых стран, которые смогут закупить вакцины". Ложь. Министр здравоохранения Степанов обещал, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля. Ложь. Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что до конца февраля Украина получит 1 миллион доз вакцины AstraZeneca. Ложь. Ляшко утверждал, что Украина в феврале получит 117 тысяч доз вакцин Pfizer. По состоянию на 19 марта - ноль. Ложь ", - отметил пятый президент.
"Степанов заявил: " Мы ожидаем поставки "Коронавакс", по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех необходимых документов по эффективности". Ложь. Зеленский сказал: "Я буду сразу вакцинироваться, но не в первой волне, которая предназначена исключительно для медиков. Потому что это неправильно". Ложь ", - отметил Порошенко.
Он отметил, что, принимая закон о вакцинах 5247, необходимо прежде всего защитить людей.
"Мы не дадим им сейчас повода для того, чтобы оттянуть и отсрочить вакцинацию. Но мы требуем, чтобы этот закон в течение короткого промежутка времени усовершенствовали, защитив пациентов, возложив ответственность на Зеленского, Министерство здравоохранения и на правительство", - резюмирует Петр Порошенко.
Как известно, Петр Порошенко еще в прошлом году предложил комплексный антиковидний план . Лидер "Европейской Солидарности" потребовал немедленно прекратить разворовывание Коронавирусного фонда и направить все средства на обеспечение медучреждений, страхование медиков, массовое бесплатное тестирование граждан, поддержку предпринимателей. А также проведение массовой вакцинации, государственное регулирование цен на тесты, вакцины, лекарства от коронавируса и медицинские услуги. "Европейская Солидарность" также предлагала внести расходы на лечение ковида в налоговую скидку для граждан.
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