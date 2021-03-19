Переход на "летнее время": правительство может отменить перевод часов без решения Рады, - "слуга" Пидласа

19 марта, 2021, 19:06

Кабмин может отменить постановление о порядке исчисления времени на территории Украины, отменив переход на "летнее время"

Об этом сообщила заместитель председателя комитета, нардеп фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа в комментарии Интерфакс-Украина .

"Есть постановление правительства №509 1996 года о порядке исчисления времени. Оно является основанием для перевода стрелок часов. Теоретически Кабмин егое может отменить, если на то будет политическая воля. Авторы законопроекта, насколько мне известно, намерены предложить правительству такой вариант развития событий" , - отметила Пидласа.

В свою очередь нардеп зявила, что доработанный законопроект, предлагающий отменить сезонный переход времени в Украине и зафиксировать зимнее время UTC + 2 (по международной системе Coordinated Universal Time), потребует двухнедельной доработки. Поэтому рассмотрение его состоится уже после 28 марта.

Напомним, 3 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект , предусматривающий отмену в Украине перехода с зимнего на летнее время и наоборот.

19 марта Верховная Рада не поддержала отмену перевода часов на "летнее время" в Украине.

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