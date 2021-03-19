ОПГ продолжает интересоваться строительством курорта в Боржаве несмотря на арест земель - "Схемы"

19 марта, 2021, 07:24

Офис президента продолжает обсуждать строительство горнолыжного курорта "Боржава" на Закарпатье, несмотря на то, что земли, на которых планируется его свести, арестованы в рамках уголовного производства НАБУ

Об этом сообщают "Схемы".

Во время одной из сессий форума "Украина 30", организованного по инициативе президента Владимира Зеленского, в феврале этого года австриец Гернот Ляйтнер, который является официальным инвестором курорта в Закарпатье, публично представил проект.

В частности, он заявил: "Сейчас мы на высокой стадии готовности. Также, учитывая приоритет по особого внимания в Карпаты, который установил украинский президент, мы несколько повысим скорость инвестирования".

Юридический консультант Юрий Чижмарь, которому австрийский инвестор работает в Украине, сообщил об объеме инвестиций: "Сейчас уже инвестором инвестировано около 25 млн евро. И первый этап его реализации планируется примерно 250-300 миллионов евро. Это однозначно очень большая амбициозная история и большая инвестиция для туризма в Украине. И, разумеется, без сотрудничества государства и инвестора очень трудно продвигаться".

В то же время во время мероприятия не вспомнили о проблемных моментах и уголовном шлейфе в истории упомянутого проекту курорта в Боржаве, говорится в расследовании.

Земли в Закарпатье, которыми Лейтнер владеет через компанию Carpathian Mountain Resort, частично арестованы в рамках уголовного дела НАБУ относительно вероятного хищения бюджетных средств Госинвестпроекта.

К 2019 году землями владела другая фирма того же австрийца Лейтнер - Teleferic Holdings, через которую, по данным официального следствия, были выведены средства из госбюджета, предназначенные для воплощения «Олимпийской надежды». Этот проект должен был быть реализован при президентстве Виктора Януковича, а ответственным за это был Владислав Каськив.

Как сообщили журналистам в пресс служба НАБУ, детективы изучают причастность самого австрийского инвестора курорта «Боржава» к хищению денег вместе с Каськивым.

«НАБУ проинформировал о фактах бэкграунда иностранной компании, иностранного инвестора и о статусе земель, на которых планируется строительство горнолыжного курорта Офис президента, направив соответствующее письмо еще 5 февраля», - сообщила пресс-секретарь бюро Светлана Олифир.

Журналисты обратились к ОП с вопросами, считают они приемлемым договариваться о строительстве курорта на землях, завладение которыми являются предметом расследования в уголовном производстве. На запрос от 1 марта в Офисе президента так и не ответили.

С этими же вопросами журналисты обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю. На что он ответил: «Идея этого курорта не нова. Я лично встречался с инициатором развития этого курорта -это австрийский предприниматель. Он уже 9 лет в Украине. Там действительно на территории самого населенного пункта является купленные в частную собственность земельные участки различными юридическими, физическими лицами - разными. Их покупка происходила в течение предыдущих 10-15 лет. Там, где есть предостережения к закупке, правоохранительные органы занимаются. Я, честно говоря, не разбирался в уголовных делах».

Журналисты также получили доступ к переписке Каськива, а также личных помощников и доверенных лиц народных депутатов от ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных. Электронные письма, которые охватывают период с 2014 по 2016 годы, среди прочего свидетельствуют о том, что Юлия Левочкина была причастна к управлению счетами упомянутой австрийской компании Teleferic Holdings.

Каськив ранее также подтверждал, что «время от времени» общается с австрийским инвестором.

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