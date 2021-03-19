Оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный
Об этом сообщает ООС.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановка - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
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