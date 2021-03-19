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Espreso.tvОбществоОккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный

Оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный

За прошедшие сутки, 18 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановка - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

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