Официально: Хабиб окончательно завершил карьеру в UFC

19 марта, 2021, 12:51

Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

Об этом сообщает ESPN .

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 25 октября после победы над Джастином Гейдж на UFC 254. После этого президент UFC Дэйна Уайт неоднократно говорил, что проведет встречу с россиянином, где они определятся с будущим спортсмена.

"Хабиб действительно объявил об уходе, он не хочет задерживать легкий дивизион. Сегодня у нас была решающая встреча и он сообщил об уходе", - сказал Уайт.

32-летний россиянин - чемпион UFC в легком весе (до 70 кг). Он победил во всех 29 поединках в ММА. Вакантный титул чемпиона UFC в легком весе оспорят Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра на UFC 262, который состоится 15 мая.

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