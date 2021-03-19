Официально: Хабиб окончательно завершил карьеру в UFC
Об этом сообщает ESPN .
Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 25 октября после победы над Джастином Гейдж на UFC 254. После этого президент UFC Дэйна Уайт неоднократно говорил, что проведет встречу с россиянином, где они определятся с будущим спортсмена.
"Хабиб действительно объявил об уходе, он не хочет задерживать легкий дивизион. Сегодня у нас была решающая встреча и он сообщил об уходе", - сказал Уайт.
32-летний россиянин - чемпион UFC в легком весе (до 70 кг). Он победил во всех 29 поединках в ММА. Вакантный титул чемпиона UFC в легком весе оспорят Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра на UFC 262, который состоится 15 мая.
- 18 ноября президент UFC Дэйна Уайт высказал убеждение, что российский боец Хабиб Нурмагомедов восстановит карьеру
- 19 ноября Нурмагомедов рассказал, что занимается сельским хозяйством после завершения спортивной карьеры.
- 12 февраля президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не собирается лишать Хабиба Нурмагомедова чемпионского титула.
- 2 марта Хабиб Нурмагомедов сообщил, что пока не знает, возобновит карьеру .
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