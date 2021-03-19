Обидчик Ломаченко Лопес сообщил, когда проведет свой следующий бой
Об этом сообщает Boxing247 .
Лопес проведет бой против Джорджа Камбососа. Поединок состоится 5 июня в Майами.
"Я дерусь 5 июня в Майами. Клянусь, это будет, как фильм. Мы собираемся это сделать. Я пока не могу назвать имена, но все будет здорово. Я дерусь с Джорджем Камбососом-младшим. Я должен быть готов. мне не нужно готовиться, я уже готов. Клянусь, это будет круто ", - сказал Теофимо Лопес.
В октябре 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в поединке за титулы WBO (Всемирной боксерской организации), WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
- 17 февраля стало известно, что реванш между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не произойдет , поскольку американец решил изменить весовую категорию.
- 15 марта Теофимо Лопес-старший рассказал, что раньше считал Василия Ломаченко лучшим боксером мира.
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