Обидчик Ломаченко Лопес сообщил, когда проведет свой следующий бой

19 марта, 2021, 17:59

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес объявил о дате и месте проведения боя с австралийцем Джорджем Камбососом

Об этом сообщает Boxing247 .

Лопес проведет бой против Джорджа Камбососа. Поединок состоится 5 июня в Майами.

"Я дерусь 5 июня в Майами. Клянусь, это будет, как фильм. Мы собираемся это сделать. Я пока не могу назвать имена, но все будет здорово. Я дерусь с Джорджем Камбососом-младшим. Я должен быть готов. мне не нужно готовиться, я уже готов. Клянусь, это будет круто ", - сказал Теофимо Лопес.

В октябре 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в поединке за титулы WBO (Всемирной боксерской организации), WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

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