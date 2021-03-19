Не принято решение о том, как будут выглядеть "паспорта вакцинации", но есть международно признанные справки, - Шмыгаль

Об этом сообщает " Укринформ ".

"В зависимости от того, какой формат документов будет предложен с точки зрения паспортизации вакцинации от COVID-19, Украина готова к любому развитию событий ... Украина готова очень быстро реализовать любой из вариантов документа", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что если это будет QR-код, это не вызовет никаких проблем, если бумажный формат - также, украинские специалисты готовы производить такие документы в любой форме, отметил чиновник. Шмыгаль напомнил, что пока не принято решение о том, как будут выглядеть "паспорта вакцинации", но есть международно признанные справки о вакцинации, и Украина может их выдавать.

"Сегодняшний государственный реестр вакцинированных лиц предусматривает автоматическую печать такого международного документа. Такую справку, подписанную врачом, уже сегодня может получить каждый (кто сделал прививку)", - сказал премьер.

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