Науседа передал ВСУ радиоэлектронный литовский комплекс противодействия дронам

19 марта, 2021, 17:54

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа передал Вооруженным Силам Украины радиоэлектронный комплекс противодействия дронам EDM4S

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"18 марта состоялась встреча Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал-полковником Русланом Хомчаком в рамках официального визита Президента Литвы в Украину", - говорится в сообщении.

Во время встречи, проходившей в Посольстве Литвы в Украине, Науседа передал Хомчаку радиоэлектронный комплекс противодействия дронам EDM4S производства литовской компании NT-Servise.

"Мне очень приятно, что так называемый ловец беспилотных летательных аппаратов, изготовленный литовцами, повысит безопасность украинских военнослужащих", - заявил Науседа.

Напомним, Президент Литовской Республики Гитанас Науседа 18-19 марта находится с официальным визитом в Украине.

Накануне он подписал в Киеве с Владимиром Зеленским совместную декларацию по европейской перспективе Украины, согласно которой Литва официально обязалась поддержать вступление Украины в ЕС.

А сегодня Гитанас Науседа выступил в украинском парламенте. Обратившись к депутатам на украинском языке, литовский лидер, в частности, сказал об общей истории и общих героях Украины и Литвы, а также призвал Киев поддержать позицию стран Балтии и отказаться от закупок электроэнергии с построенной россиянами Белорусской АЭС .

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