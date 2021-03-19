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Espreso.tvОбществоНардеп Скороход заявила, что в третий раз заболела COVID-19

Нардеп Скороход заявила, что в третий раз заболела COVID-19


фото: reuters
Нардеп Верховной Рады из группы "За будущее" Анна Скороход заявила, что заразилась коронавирусом в третий раз

Об этом она сообщила в видеообращении в Facebook.

"Я действительно уже третий раз болею COVID-19. Не знаю, почему он от меня никак не отстает", - сказала депутат.

По ее словам, сейчас она в хорошем состоянии.

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