Нардеп Скороход заявила, что в третий раз заболела COVID-19

19 марта, 2021, 16:48

Нардеп Верховной Рады из группы "За будущее" Анна Скороход заявила, что заразилась коронавирусом в третий раз

Об этом она сообщила в видеообращении в Facebook.

"Я действительно уже третий раз болею COVID-19. Не знаю, почему он от меня никак не отстает", - сказала депутат.

По ее словам, сейчас она в хорошем состоянии.