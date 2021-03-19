На взятке поймали главу ОТГ в Киевской области: требовал 1,4 млн грн за решение "земельных" вопросов
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Согласно сообщению, правоохранители разоблачили председателя территориальной общины Киевщины вместе и его заместителя на вымогательстве и получении взятки от местной фирмы. Чиновники требовали деньги за содействие в решении вопроса о выделении земельных участков площадью 12 га и подписания договоров их аренды под строительство и обслуживание многоквартирных домов.
"Гарантированное победу в аукционе по продаже права аренды земельных участков и содействие в уменьшении их оценочной стоимости более чем в 10 раз оценили в 1,4 млн грн", - отметили в пресс-службе.
По информации ведомства, во время обысков у должностных лиц были обнаружены и изъяты $ 30 тыс. наличными.
Правоохранители также задержали руководителей ОТГ. Решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.
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