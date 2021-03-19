На взятке поймали главу ОТГ в Киевской области: требовал 1,4 млн грн за решение "земельных" вопросов

19 марта, 2021, 12:35

Правоохранители задержали председателя объединенной территориальной общины (ОТГ) в Киевской области и его заместителя на вымогательстве 1,4 млн грн взятки за решение "земельных" вопросов

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно сообщению, правоохранители разоблачили председателя территориальной общины Киевщины вместе и его заместителя на вымогательстве и получении взятки от местной фирмы. Чиновники требовали деньги за содействие в решении вопроса о выделении земельных участков площадью 12 га и подписания договоров их аренды под строительство и обслуживание многоквартирных домов.

"Гарантированное победу в аукционе по продаже права аренды земельных участков и содействие в уменьшении их оценочной стоимости более чем в 10 раз оценили в 1,4 млн грн", - отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, во время обысков у должностных лиц были обнаружены и изъяты $ 30 тыс. наличными.

Правоохранители также задержали руководителей ОТГ. Решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.

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