На Киевщине мужчина проник в один из домов и убил его хозяина

16 марта около 22:00 в селе Гнедин Бориспольского района мужчина проник в один из частных домов и убил его хозяина. Злоумышленник вместе с сыном погибшего заранее спланировали это преступление. Несмотря на то, что в доме в то время находились жена и дети погибшего, молодой человек зашел в дом и нанес 47-летнему хозяину более 25 ножевых ранений, после чего скрылся.

Меньше суток понадобилось правоохранителям, чтобы воспроизвести все обстоятельства происшествия и установить местонахождение и личность злоумышленника. Им оказался 19-летний киевлянин. Его задержали в Броварском районе, где он скрывался от правоохранителей в дачном доме.

Полицейские выяснили, что молодой человек предварительно обсудил с 19-летним сыном погибшего детали убийства отца. Парень сообщил товарищ план дома, а также местоположение всех членов семьи. После смерти отца парень имел целью получить его наследство. Часть полученных денег молодой планировал заплатить товарищ за совершенное убийство, а остальные потратить на собственные нужды.

Оба мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 6, п. 11 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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