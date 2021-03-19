На КПВВ "Станица Луганская" начали бесплатное тестирование граждан на коронавирус, - ОГА

19 марта, 2021, 17:26

На контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" начали делать бесплатное тестирование на COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

"Сегодня на КПВВ впервые проведено бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения", - говорится в сообщении.

По состоянию на 15:00 протестировано 36 человек.

По словам главного врача Станично-Луганского центра первичной медико-санитарной помощи Светланы Семененко, тестирование позволяет быстро и качественно выявить заболевание COVID-19 для лиц с неподконтрольной территории.

"Для предотвращения распространения заболевания с лицами, у которых будет выявлен коронавирус, будет заключаться медицинская декларация с местными врачами", - говорится в сообщении.

Тест дает результат в течение 15 минут с момента взятия анализа.