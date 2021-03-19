На Харьковщине столкнулись Tesla и Nissan, пострадали шесть человек

19 марта, 2021, 14:40

В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Tesla и Nissan, шесть человек госпитализированы в больницу

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"19 марта около 7:30 в дежурную часть отдела полиции № 1 Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на трассе" Харьков-Волчанск "вблизи села Шестаково произошло столкновение между автомобилями Tesla под управлением 58-летнего водителя и Nissan X-Trail под управлением 37-летнего мужчины ", - говорится в сообщении.

Так, травмы получили водитель и 36-летний пассажир Tesla - жители Харькова, а также водитель и пассажиры Nissan X-Trail - 36-летняя жена и 6-летняя дочь водителя, а также 43-летний мужчина. Водителей и пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета территориального отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: hk.npu.gov.ua

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb