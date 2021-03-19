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Espreso.tvОбществоНа Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

С начала суток 19 марта в зоне ООС не зафиксировано обстрелов со стороны оккупантов

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации по позициям украинских защитников не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны оккупационных войск на территории ОРДЛО. ВС РФ препятствуют работе патрулей Миссии ОБСЕ путем подавления радиосигналов беспилотников миссии.

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