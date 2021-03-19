МЗ отнесло Киев к "красной" карантинной зоне

Об этом говорится в данных МЗ.

Киев переведен из "оранжевой" до "красной" зоны эпидемической опасности.

Также в красной зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Согласно обновленному распределению регионов на карантинные зоны от Минздрава в зависимости от эпидемической ситуации, в "оранжевой" зоне сейчас находятся 12 областей: Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская.

В "желтой" зоне оказались 8 областей: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Черниговская.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb