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Espreso.tvОбществоМЗ отнесло Киев к "красной" карантинной зоне

МЗ отнесло Киев к "красной" карантинной зоне


фото: reuters
Киев попал в "красную" зону карантина, по данным Минздрава

Об этом говорится в данных МЗ.

Киев переведен из "оранжевой" до "красной" зоны эпидемической опасности.

Также в красной зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Согласно обновленному распределению регионов на карантинные зоны от Минздрава в зависимости от эпидемической ситуации, в "оранжевой" зоне сейчас находятся 12 областей: Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская.

В "желтой" зоне оказались 8 областей: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Черниговская.

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