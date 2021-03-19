МЗ отнесло Киев к "красной" карантинной зоне
19 марта, 2021, 12:22
Киев попал в "красную" зону карантина, по данным Минздрава
Об этом говорится в данных МЗ.
Киев переведен из "оранжевой" до "красной" зоны эпидемической опасности.
Также в красной зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Согласно обновленному распределению регионов на карантинные зоны от Минздрава в зависимости от эпидемической ситуации, в "оранжевой" зоне сейчас находятся 12 областей: Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская.
В "желтой" зоне оказались 8 областей: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Черниговская.
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