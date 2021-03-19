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Espreso.tvОбществоМиссия "Артемида": NASA успешно испытало двигатели ракеты для полета на Луну

Миссия "Артемида": NASA успешно испытало двигатели ракеты для полета на Луну


фото: nasa
Двигатели ракеты для будущей экспедиции на Луну, запланированной NASA, прошли успешное испытание в США

Об этом сообщает Reuters .

"NASA успешно испытала двигатели построенной Boeing ракеты для миссии Артемиды, целью которой является возвращение американских астронавтов на Луну до 2024-го года, более чем через полвека после последней лунной прогулки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что NASA провело испытания, запустив двигатели главного ступени ракеты SLS, которая была закреплена на специальной башне.

Четыре двигателя работали в течение восьми минут испытаний и заполнили все вокруг облаками белого дыма.

В то же время, еще в январе, аналогичное тестирование закончилось примерно через минуту, хотя для сбора необходимых данных двигатели должны работать не менее четырех минут.

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