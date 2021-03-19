Миссия "Артемида": NASA успешно испытало двигатели ракеты для полета на Луну

Об этом сообщает Reuters .

"NASA успешно испытала двигатели построенной Boeing ракеты для миссии Артемиды, целью которой является возвращение американских астронавтов на Луну до 2024-го года, более чем через полвека после последней лунной прогулки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что NASA провело испытания, запустив двигатели главного ступени ракеты SLS, которая была закреплена на специальной башне.

Четыре двигателя работали в течение восьми минут испытаний и заполнили все вокруг облаками белого дыма.

В то же время, еще в январе, аналогичное тестирование закончилось примерно через минуту, хотя для сбора необходимых данных двигатели должны работать не менее четырех минут.

Today, the @NASA_SLS core stage that will power our @NASAArtemis I mission to the Moon successfully completed its Green Run hot fire test. If data looks good, its next stop is @NASAKennedy to be assembled with the other rocket elements. Here's a recap: https://t.co/QpYSIQq4ox pic.twitter.com/aLmEkS9pbA - NASA (@NASA) March 18, 2021

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