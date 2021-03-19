Минздрав предлагает сделать негативный ПЦР-тест условием въезда в Украину

19 марта, 2021, 11:13

Министерство здравоохранения предлагает сделать негативный ПЦР-тест на COVID-19 обязательным условием въезда в Украину

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Относительно справки об отрицательном результате теста ПЦР. Министерством здравоохранения уже вынесено на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривают. Уверен, что на ближайшем заседании правительства этот вопрос будет рассмотрен и все граждане, въезжающие в Украину из других стран, независимо от уровня заболеваемости, должны будут предоставить справки, не более чем за 48 часов до въезда они сделали тест ПЦР и имеют отрицательный результат ", - сказал Степанов.

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