Михаил Забродский: промедление с расследованием "вагнергейта" подвергает опасности украинских разведчиков
Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Герой Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский, пишет пресс-служба "ЕС".
"Если виновные останутся безнаказанными, они и в дальнейшем будут создавать предпосылки для утечки государственной тайны прямо к главным заинтересованным потребителям - в Кремль", - отмечает Забродский.
"Во-вторых, истину нужно установить не только для того, чтобы наказать виновных, но и для восстановления доверия западных партнеров, которое ценой немалых усилий было восстановлено в течение 2014-2018 годов. Именно путем очистки государственного сектора от кремлевских шпионов", - убежден генерал Забродский.
По его словам, разведданные партнеров крайне важны для обеспечения обороноспособности нашей страны. "Неожиданный и немотивированный срыв спецоперации нанес удар по этому доверию, возможно, на годы вперед. И восстановление такого доверия, в первую очередь, является нашим национальным интересом", - говорит народный депутат.
Он отметил, что ЧВК "Вагнера" является международной террористической организацией, которая делает самую грязную работу и выполняет ее именно для путинского режима по всему земному шару.
"На них - кровь украинских военных и гражданских лиц. В составе преступной группы планировалось задержать двух террористов, причастных к сбиванию малайзийского Боинга МН-17 под Торезом. Террориста, причастного к сбиванию транспортного Ил-76 под Луганским аэропортом. Террориста, причастного к сбиванию АН -26 под Луганском ", - напомнил Забродский.
"За считанные часы до успешного задержания военных преступников вероятный " крот " в военном руководстве Украины гарантировал свободу этим убийцам и уничтожение еще одной порции доказательств преступлений путинского режима против Украины", - констатирует представитель "Евросолидарности".
"К сожалению, опасность сейчас угрожает непосредственным участникам спецоперации как со стороны российских спецслужб, так и, к сожалению, со стороны украинской власти, которая, заметая следы, допускает незаконное и аморальное давление на честных, патриотичных украинских разведчиков и контрразведчиков, развязала против них психологический террор. В частности, распространяя о них фейки на так называемых информационных сливных бачках ", - говорит Михаил Забродский.
"Расследование таких дел является вопросом чести для нашей страны. Украинские военнослужащие и сотрудники спецслужб должны свидетельствовать только перед украинскими государственными органами и парламентской следственной комиссией. Мы еще раз подчеркиваем, что создание ВСК и установление истины по этому делу является вопросом национальной безопасности Украины. Который должен объединить всех парламентариев в Верховной Раде Украины ", - резюмирует боевой генерал.
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