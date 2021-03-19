МОН собирается позволить поступление в вузы через сервис "Действие"

19 марта, 2021, 12:08

Министерство образования и науки собирается разрешить подачу документов на поступление в вузы через сервис государственных услуг "Дия"

Об этом сообщает ТСН .

По словам министра образования Сергея Шкарлета, в "Операции" планируется создать электронный кабинет абитуриента и добавить возможность электронного поступления. МОН также планирует продолжить развивать платформу "Всеукраинская школа онлайн". Там в частности планируют запустить кабинет учителя и выпустить мобильные приложения.

В ТСН напомнили, что недавно правительство одобрило запуск портала "Дия. Цифровое образование". На нем можно получить доступ к учебным материалам, образовательных ресурсов, а также инфрмацию об организациях, которые предоставляют доступ к цифровой образования. По результатам прохождения модулей можно получить цифровой сертификат. Запуск портала обещают в течение шести месяцев.

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