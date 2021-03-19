МАУ возобновляет рейсы из Украины в четыре страны

19 марта, 2021, 15:53

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" возобновила рейсы из Киева в Берлин, Вильнюс и Барселону и из Одессы в Стамбул

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

Согласно сообщению, МАУ возобновляет рейсы, которые были приостановлены в связи с COVID-19. Начиная с 28 марта 2021 года стартует полетная программа по маршруту Киев - Берлин - Киев, с 29 марта - по маршруту Киев - Вильнюс - Киев и Одесса - Стамбул - Одесса, а с 14 апреля - по маршруту Киев - Барселона - Киев.

В частности, рейс Киев - Берлин - Киев будет выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям, рейс Киев - Вильнюс - Киев - по понедельникам и пятницам, рейс Киев - Барселона - Киев - по понедельникам, средам и субботам, а рейс Одесса - Стамбул - Одесса - по понедельникам , средам и пятницам.

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